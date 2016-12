Bodycam- Tests: Österreichs Polizei zieht Bilanz

Der Nutzen ist laut Sicherheitsbehörden groß, gab es doch immer wieder in der Vergangenheit Misshandlungsvorwürfe bei Amtshandlungen.

Das rote Licht zeigt an, dass die Kamera mitläuft. Es hat einen deeskalierenden Effekt. Leuchtet das Lämpchen, verhalten sich Personen weit weniger aggressiv. "Schon alleine die Aufforderung 'Stellen Sie Ihr Verhalten ein, sonst filme ich mit' zeigt oft schon Wirkung", bestätigt Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei.

20 Bodycams werden in Österreich getestet

Zwölf solcher Bodycams sind in der Bundeshauptstadt, je vier in Salzburg und in der Steiermark im Einsatz. Nach der einjährigen Testphase erfolgt die Bilanz. Dann wird auch entschieden, welches der Modelle zum Einsatz kommt. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, wie viele Aufzeichnungen etwa an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden, weil es sich um einen Probebetrieb handelt.

Aufgrund steigender Attacken gegen Zugbegleiter und Sicherheitspersonal haben auch die ÖBB im Dezember 50 Securitys mit Bodycams für eine einmonatige Testphase ausgestattet.

Sandra Ramsauer, Martina Münzer und Matthias Lassnig, Kronen Zeitung/krone.at