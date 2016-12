Body- Cams jetzt auch für Securitys der ÖBB

Bei der Deutschen Bahn und auch der Polizei des Nachbarlandes haben sie sich bestens bewährt - mittlerweile sind die Body- Cams auch in Österreich im Einsatz! Am Montag begleitete die "Krone" einen ÖBB- Security, ausgerüstet mit der Minikamera, durch den Wiener Hauptbahnhof. Parallel werden die Minikameras auch in Graz eingesetzt.