Blitzschlag: Waldbrand hielt Feuerwehren in Atem

Ein Waldbrand im Gemeindegebiet von Kleinzell in Niederösterreich hat am Samstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Wie Franz Schneeflock von der Feuerwehr Kleinzell am Sonntag mitteilte, kämpften an die 120 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber gegen das Feuer, das sich über eine Fläche von rund zwei Hektar ausgebreitet hatte. Ein Blitzschlag dürfte zu dem Brand geführt haben.