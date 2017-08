Blitzschläge: Die meisten treffen die Steiermark

Die drei blitzreichsten Gemeinden Österreichs befinden sich demnach im steirischen Bezirk Weiz. Während in Miesenbach bei Birkfeld pro Jahr durchschnittlich 4,1 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer verzeichnet werden, zählt die Stadt Weiz 4,03. In der Gemeinde Naas schlägt der Blitz durchschnittlich 3,99 Mal ein.

Schlusslicht der Blitzstatistik sind St. Anton im Montafon in Vorarlberg und Zell am Ziller in Tirol. In den beiden Gemeinden gab es mit 0,3 pro Jahr weniger als einen Blitzeinschlag pro Quadratkilometer. Ein Drittel häufiger (0,4), aber noch immer selten, schlug der Blitz in Matrei am Brenner ein.

Bedingungen für Gewitter im Süden günstig

Generell zählt Österreich europaweit zu den gewitterreichsten Nationen. Im Westen sind Gewitter eher selten, in der Steiermark recht häufig. Das liegt in der Steiermark an der Berg- Nähe sowie dem Übergang vom Flachland zu den Alpen, indem eine sogenannte Konvergenz, also ein Zusammenströmen des Windes, stattfindet. In Kombination mit den vergleichsweise kurzen Wintern und der damit einhergehenden Erwärmung der Luft, die aufsteigt, ist die Situation für Gewitter dort günstig.