"Blitz- Frühling": Bibber- Kälte vor dem Aus

Gerade noch minus 20 Grad und im Februar plus 15! Dabei sorgt der Wetterumschwung jetzt schon für extreme Unterschiede. Im Salzburger Kältepol Sank Michael sank das Quecksilber am Samstag noch auf minus 21,1 Grad, auf der Rax in Niederösterreich hatte es schon plus 7,4, im vorarlbergischen Bludenz gar plus 12 Grad - ein Unterschied von über 30 Grad.

Eis ist bald nicht mehr sicher!

Aber Vorsicht: "Beim Schlittschuhlaufen kann die Eisdecke ganz rasch wegtauen", so Präventionsexperte DI Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Wenn die Außentemperatur tagelang nur wenige Grad unter dem Gefrierpunkt liegt, ist das Eis nicht mehr sicher!

Florian Hitz, Kronen Zeitung