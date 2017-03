Bischöfe "gegen übertriebenes Burkaverbot"

Österreichs Bischöfe bewerten die Vollverschleierung bzw. das Tragen von Burkas im öffentlichen Raum zwar als gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten - "aber wir sind gegen ein übertriebenes gesetzliches Verbot", sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, am Freitag in St. Gerold in Vorarlberg zum Abschluss der Frühjahrstagung der katholischen Kirchenführer. Die Bischöfe schlagen statt eines Verbots eine klare Definition vor, in welchen Fällen das Gesicht offen gezeigt werden muss, etwa vor Gericht oder an Schulen. Insgesamt empfehle er einen "ungezwungenen Umgang" mit religiösen Symbolen, sagte Schönborn.