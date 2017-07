Bis zu 32 Grad: Der Sommer kämpft sich zurück

Am Montag präsentiert sich das Wetter südlich des Alpenhauptkamms sowie auch häufig im Südosten überwiegend sonnig und trocken. Weiter im Norden und Nordosten ziehen mit teils lebhaftem Nordwestwind zunächst zahlreiche dichte Wolken sowie lokale Regenschauer durch. Im Alpennordstau zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel regnet es auch länger anhaltend. Nachmittags beruhigt sich hier das Wetter zunehmend, die sonnigen Abschnitte werden häufiger und länger. Die Frühtemperaturen reichen von elf bis 18, die Tageshöchstwerte von 19 bis 26 Grad.

Am Dienstag folgen im Westen und Südwesten auf einen sonnigen Start in den Tag allmählich Quellwolken sowie nachmittags lokale Regenschauer und Gewitter. Überall sonst wechseln einander den ganzen Tag über sonnige Phasen mit ein paar dichteren Wolken ab, abgesehen von höchstens einzelnen kurzen Schauern im Berg- und Hügelland bleibt es jedoch trocken. Der Wind kommt im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus Südwest bis Nordwest, sonst weht er nur schwach. Acht bis 17 Grad hat es in der Früh, 21 bis 28 Grad tagsüber.

In weiten Teilen des Landes überwiegt am Mittwoch schwacher Hochdruckeinfluss mit Sonnenschein. Zwar entstehen im Tagesverlauf einige Quellwolken, insgesamt bleiben diese jedoch oft harmlos. Nur stellenweise bilden sich im Bergland am Nachmittag ein paar Wärmegewitter, der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen umspannen acht bis 17, die Tageshöchstwerte 25 bis 31 Grad.

Auch am Donnerstag ist Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. Verbreitet scheint die Sonne, allerdings machen sich regional schon ein paar hohe Schleierwolken bemerkbar und trüben den Sonnenschein ein wenig. Im Flachland bleiben Quellwolken oft harmlos, in den Bergen entstehen im Tagesverlauf aber einige teils kräftige Wärmegewitter. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen zehn bis 18, tagsüber werden 27 bis 32 Grad erwartet.

Am Freitag breitet sich von Westen her eine Kaltfront mit dichten Wolken, Regenschauern und Gewittern aus. Zunächst noch länger freundlich, sonnig und heiß ist es vor allem im Osten und Südosten, hier ist dann aber am Nachmittag und Abend mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, in Gewittern sind Sturmböen möglich. Frühtemperaturen: 13 bis 19 Grad, tagsüber werden - von West nach Ost - 20 bis 32 Grad erreicht.