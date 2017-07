Bis zu 1000 Liter Säure bei Käserei ausgetreten

Gegen 13.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Käserei den Austritt der Säure in einem abgeschlossenen Lagerraum. Die Feuerwehren Stainach und Liezen rückten an, in Anbetracht des Ausmaßes des Säureaustrittes wurden jedoch sieben weitere Stationen alarmiert.

Foto: BFV Liezen/Schlüßlmayr

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Säure nach außen oder in die Kanalisation gelangte. Niemand wurde verletzt.

Foto: BFV Liezen/Schlüßlmayr