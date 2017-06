Bildungsreform: Regierung einigt sich mit Grünen

E

, um die Grünen ebenfalls mit ins Boot zu holen. Die Stimme einer Oppositionspartei ist nämlich notwendig, um das Vorhaben auch durch das Parlament bringen zu können.

Konkret wurde vereinbart, dass eine Schule mittels einfacher Mehrheit der Erziehungsberechtigten und der Lehrer zur gemeinsamen Schule werden kann - aber nur unter gewissen Bedingungen: Zwei Drittel aller Lehrer müssen bei der Beschlussfassung anwesend sein und bei einer weiteren Abstimmung muss ein Drittel aller Eltern am Schulstandort zustimmen. Nicht mehr als 15 Prozent aller Schüler der 5. bis 8.Schulstufe und höchstens 15 Prozent aller Schulen können zur gemeinsamen Schule werden. Pro Bundesland dürfen nicht mehr als 5000 Schüler von als Gymnasien geführten Unterstufen einbezogen werden.

Mahrer, Hammerschmid und Walser präsentieren die Details der Bildungsreform. Foto: tvthek.orf.at

Dazu merkte Hammerschmid an: "Der Weg ist frei für eine selbst bestimmte, freie Schule, in der Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleiterinnen und Schulleiter entscheiden, wie sie unterrichten wollen. Denn sie wissen genau, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen (...) Das Paket ist vor allem eine 'Ermöglichungsreform', die das Schulsystem fit für das 21. Jahrhundert macht."

Walser: "Schritt zur Realisierung der gemeinsamen Schule"

Nationalratsabgeordneter Walser meinte: "Die heute gefundene Lösung ist ein wichtiger Schritt hin zur Realisierung der gemeinsamen Schule der 10- bis 14- jährigen. Damit wurde eine zentrale Forderung der Grünen erfüllt und das Ende einer hundertjährigen Bildungsblockade eingeleitet. Wir werden der Bildungsreform im Parlament zustimmen."

Bundeskanzler Christian Kern hatte bereits am Morgen am Rande eines Besuchs einer "Brennpunktschule" im 9. Wiener Gemeindebezirk gesagt, man stehe kurz vor einer Einigung: "Ich denke, da fehlt nur noch ein kleines Stück." Die Bildungsreform werde aber nur ein Schritt vorwärts sein, dieser allein reiche "bei Weitem" nicht aus.

Kern zu Besuch in Wiener "Brennpunktschule"

Entscheidend sei unter anderem, dass es zu einer personellen Aufstockung des Lehrerpersonals kommt, unterstrich Kern eine seiner sieben Koalitionsbedingungen , wonach die SPÖ 5000 neue Lehrerstellen fordert. "Wir brauchen einfach mehr Ressourcen für die Schulen", sagte der Kanzler nach seinem Rundgang durch die Neue Mittelschule in der Glasergasse.

Kanzler Kern im Gespräch mit der Direktorin der Neuen Mittelschule Glasergasse, Anna Maria Rapp Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Dabei nahm der SPÖ- Chef auch Bezug auf die Probleme in sogenannten Brennpunktschulen: "Wenn Kinder aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, mit unterschiedlichen Sprachfähigkeiten", dann sei es schlicht notwendig, mehr zu investieren. Es werde aber nicht ausreichen, nur in den klassischen Lehrerberuf zu investieren, sondern auch dafür zu sorgen, mehr Sozialarbeiter zu genehmigen, nahm Kern Bezug auf eine entsprechende Forderung von Schuldirektorin Anna Maria Rapp.

Wichtig seien auch Investitionen in die Digitalisierung der Schulen, meinte Kern. Jedes Kind müsse einen Laptop bekommen, jede Schule einen WLAN- Anschluss: "Das sind essenzielle Zukunftsfragen", so der Kanzler.