Biker prallt bei Unfall mit Kopf gegen Mast - tot

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Weißenbach am Attersee: Ein 27- jähriger Motorradfahrer aus Aurach am Hongar (Bezirk Vöcklabruck) wollte einen Lkw überholen, dürfte jedoch übersehen haben, dass der Transporter zum Abbiegen ansetzte. Er verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Sturz und prallte schließlich mit dem Kopf gegen einen Holzmast. Für den jungen Mann gab es keine Rettung mehr.