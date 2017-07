Biker nach Auffahrunfall auf A1 verbrannt

Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist am Donnerstag ein Motorradfahrer nach einem Unfall auf der Westautobahn in Salzburg. Der Biker dürfte ein Stauende übersehen haben und prallte mit voller Wucht gegen das Heck eines Lastwagens. Das Motorrad ging binnen Sekunden in Flammen auf, für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.