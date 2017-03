Bgld: Männliche Leiche in Baugrube gefunden

Im Burgenland ist am Samstagnachmittag in einer Baugrube eine männliche Leiche gefunden worden. Laut der burgenländischen Polizei sind derzeit die Ermittlungen im Gewerbegebiet West in Oberwart im Gange. Ob Mordverdacht besteht, ist unklar. Auch ein tödlicher Sturz kommt in Frage.