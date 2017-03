Bewusstloser Steirer nach 15 Stunden gefunden

Auf dem Heimweg von einem Gasthausbesuch fiel in der Nacht auf Sonntag in Modriach in der Steiermark ein 69- Jähriger in ein Rinnsal und konnte nicht mehr aufstehen. Danach lag er bei nur vier Grad plus 15 Stunden hilflos da. Dass er überlebte, verdankt er dem Polizisten Erwin Bauer. Der Zustand des Pensionisten - als er gefunden wurde, lag seine Körpertemperatur bei nur noch 24 Grad - ist mittlerweile stabil.