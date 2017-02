Bewohner flüchten vor Flammen bei Brand in Tirol

In Schwaz in Tirol ist es in der Nacht auf Montag zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Das Feuer war im Bereich des dritten Stocks bzw. des Dachstuhls ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Brandursache ist noch unbekannt und Gegenstand von Erhebungen der Brandermittler.