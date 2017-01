Bewaffnetes Räuber- Duo überfällt Bank in Innsbruck

Banküberfall in Tirol: Zwei vermummte Räuber haben Mittwochfrüh die Filiale einer Bank im Innsbrucker Stadtteil Hötting überfallen. Einer der beiden Männer hielt eine Pistole in der Hand und bedrohte damit einen Angestellten der Bank. Die Männer erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten.