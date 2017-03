Bewaffneter Kärntner löst Cobra- Großeinsatz aus

Wilde Szenen haben sich am Freitag in der Kärntner Gemeinde Gallizien abgespielt. Im Zuge eines Streits unter Nachbarn bedrohte ein 69- Jähriger Mitarbeiter des alarmierten Kriseninterventionsteams, kurz KIT, mit einer Waffe. Die Helfer suchten daraufhin Schutz im Haus des Anrainers, während sich der Tobenden in sein Haus zurückzog. Cobra- Beamte rückten an und konnten den Kärntner schließlich dazu überreden, freiwillig das Gebäude zu verlassen. Der Mann - er war stark alkoholisiert - ließ sich widerstandlos festnehmen.