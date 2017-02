Betrunkener (60) prügelt auf Öffi- Lenker ein

Brutale Attacke auf einen Öffi- Lenker am Mittwochabend in Wien- Döbling: Ein 60- Jähriger stieg bei der Station "Am Cobenzl" in einen Bus der Linie 38A ein, ging kurz nach Fahrtantritt plötzlich zur Fahrerkabine und schlug wie von Sinnen mit Fäusten auf den Lenker ein. Dieser konnte den stark Betrunkenen schließlich aus dem Bus drängen und die Exekutive alarmieren. Der 60- jährige Verdächtige sollte an diesem Abend allerdings noch für einen weiteren Polizeieinsatz sorgen ...