Betrunkener (41) bedroht Frau und Söhne mit Axt

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann gegenüber Frau und Kindern vollends die Beherrschung verlor, so habe es laut Polizei erst vor Kurzem einen ähnlichen Vorfall in der Familie gegeben. Am Samstagabend drehte der 41- Jähriger, nachdem er dem Alkohol zugesprochen hatte, gegen 19 Uhr ein weiteres Mal völlig durch und stieß gegenüber Frau und Kindern wüste Drohungen aus.

Bub floh in Unterwäsche ins Freie

Um diesen Nachdruck zu verleihen, ging er sogar in den Garten hinaus und holte von dort eine Axt. Was genau den Verdächtigen so rasend gemacht hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen. Dem älteren Sohn der Frau - genaue Altersangaben machte die Polizei nicht, es soll sich aber um einen Jugendlichen handeln -, der lediglich mit Unterwäsche bekleidet war, gelang durch ein Fenster die Flucht ins Freie. Von dort aus alarmierte er die Polizei, die wenig später vor Ort war.

Ihnen schilderte der frierende Bub das Geschehen im Haus. Die Beamten hielten daraufhin Nachschau, entdeckten die Axt hinter einer Tür und stellten sie sicher. Der 41- Jährige konnte noch in den Räumlichkeiten festgenommen werden. Die Familie blieb unverletzt.