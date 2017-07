Betrunkene Mutter mit Kindern von Zug erfasst

Der Unfall geschah am Samstagabend um 19.12 Uhr in Ried im Innkreis. Die alkoholisierte zweifache Mutter hatte an der Bahnkreuzung offenbar eine Stopptafel missachtet und war auf die Gleisanlage gefahren. Nur Augenblicke später wurde der Pkw vom Triebwagen erfasst und zur Seite geschleudert, der völlig ramponierte Wagen landete daraufhin in einem Weizenfeld.

Foto: FF Ried im Innkreis

Wie durch ein Wunder konnten die Mutter und ihre zwei Kinder selbst aus dem Wrack klettern, hatten lediglich leichte Blessuren erlitten. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Foto: FF Ried im Innkreis

Nach dem positiven Alkotest, der 1,36 Promille ergab, wurde der Verdächtigen der Führerschein sofort abgenommen. Am Auto entstand bei dem Unfall Totalschaden, auch der Triebwagen wurde schwer beschädigt. Die 20 Insassen des Zuges blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.