Betrüger lässt Geld an Supermarkt- Kassen wechseln

Ein raffinierter Betrüger ist der Polizei in Wien ins Netz gegangen. Von Dezember 2016 bis Juli 2017 soll der 36- Jährige in ganz Österreich Geldwechsel Betrügereien verübt haben. Der Mann der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, hatte Supermarkt- Kassen im Visier. Er ging zu den Angestellten und fragte, ob sie ihm eine bestimmte Anzahl von Geldscheinen in andere Scheine umwechseln könnten.