Betreuungsplätze: Anstieg im Vorjahr gebremst

Wie aus den von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen der Kindertagesheimstatistik hervorgeht, haben im abgelaufenen Kindergartenjahr 65.057 Mädchen und Buben unter drei Jahren eine Betreuungseinrichtung besucht. Somit wird jedes vierte Kind in dieser Altersklasse in einem Tagesheim betreut. Verglichen mit dem Stand vor zehn Jahren (10,8 Prozent) bedeutet das einen starken Anstieg um 39.339 Kinder. Allerdings wurde der Zuwachs zuletzt gebremst: Im Vorjahr gab es einen leichten Rückgang auf 25,4 Prozent.

Wien und Burgenland Spitzenreiter

Deutlich ist das Minus in Niederösterreich ausgefallen, wo 2015 knapp 25 Prozent der unter Dreijährigen eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchten. 2016 waren es nur noch 22,9 Prozent. Geringere Betreuungsquoten gibt es auch im Burgenland und in Wien. Im Österreichvergleich sind Wien und das Burgenland damit allerdings noch immer die Spitzenreiter. Am geringsten ist der Anteil der Kleinkinder in Kinderkrippen in der Steiermark (14,2 Prozent) und in Oberösterreich (15,4).

Vom EU- weit vereinbarten "Barcelona- Ziel", wonach ein Drittel der Kleinkinder Betreuungseinrichtungen besuchen sollten, ist Österreich damit noch weit entfernt. Zudem hätte dieses Ziel bereits 2010 erreicht werden sollen.