Berufsmesse 2017: "Wir haben viele Möglichkeiten"

Zahlreiche Schüler haben sich am Donnerstag auf dem Weg zur Berufsinformationsmesse "BeSt" in die Wiener Stadthalle gemacht. Jährlich stehen unzählige Maturanten und viele Studierende vor der Herausforderung, ihre Berufslaufbahn zu planen oder neu zu organisieren. Rund 45.000 Jugendliche waren im Februar auf Jobsuche. krone.tv hat sich bei den Kids zum Thema Arbeitszukunft umgehört (Video oben).