Bergung in Salzburg: Zwei Alpinisten verletzt

Einen langwierigen und fordernden Einsatz haben Salzburger Bergretter am Mittwoch bewältigt. Rund zehn Stunden waren sie mit der Bergung zweier verletzter Bergsteiger vom Hohen Sonnenblick beschäftigt gewesen. Die beiden Alpinisten waren am Gletscher am blanken Eis abgestürzt und hatten sich verletzt. Wegen eines massiven Föhnsturms war kein Hubschraubereinsatz möglich. Durch den starken Wind herrschte im steilen Gelände hohe Steinschlaggefahr.