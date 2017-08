Bereits 18.000 junge Asylwerber in Grundversorgung

Anlässlich des Jugendtages am 12. August warf die Medien- Servicestelle einen Blick auf Daten und Fakten zu geflüchteten Jugendlichen in Österreich. Bis Juni diesen Jahres befanden sich insgesamt 69.639 Asylwerber in der Grundversorgung. 23.324 von ihnen sind minderjährig, 17.997 sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, das entspricht 7,6 Prozent der Asylwerber in der Grundversorgung. Am höchsten ist der Anteil der jugendlichen Asylwerber in Niederösterreich mit zehn Prozent, gefolgt von der Steiermark (9,2 Prozent) und Salzburg (8,8 Prozent).

Der Anteil der jugendlichen Asylwerber in in den Bundesländern. Foto: BM.I, eigene Darstellung

1. Halbjahr 2017: 832 Jugendliche stellten Antrag

Im ersten Halbjahr 2017 suchten insgesamt 926 unbegleitete Minderjährige um internationalen Schutz in Österreich an. 832 von ihnen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Wie auch in den Jahren zuvor stammten die meisten Jugendlichen, die ohne ihre Familie nach Österreich flüchteten, aus Afghanistan. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stellten 346 afghanische Jugendliche einen Asylantrag in Österreich. Danach folgen nigerianische (145) und pakistanische Jugendliche (105).

Foto: BM.I, eigene Darstellung

Erschwerter Zugang zu Bildung

Laut einer Erhebung der NGO SOS Mitmensch wird der Bildungszugang für junge Asylsuchende ab 15 Jahre in Österreich erschwert. Die Schulpflicht in Österreich gilt bis zum 15. Lebensjahr, seit Herbst 2016 gilt zusätzlich eine Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, die Jugendlichen müssen eine weiterführende Schule, eine Lehrausbildung oder AMS- Qualifizierungen besuchen.

Dies gilt jedoch nicht für Asylsuchende, da diese von der Regelung ausgenommen wurden. Zudem kommt für jugendliche Asylsuchende nur eine Lehre in Mangelberufen bzw. mit Lehrlingsmangel infrage.

Foto: BM.I, eigene Darstellung

Laut SOS Mitmensch gibt es derzeit zu wenig Bildungsangebote und -plätze, um den Zugang zur Bildung für jugendliche Asylwerber zu ermöglichen. Gleichzeitig würden jugendliche Asylsuchende über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zu wenig informiert.

In einer Lehre befinden sich österreichweit 406 AsylwerberInnen (inkl. BerufsschülerInnen mit Beschäftigungsbewilligung für eine Lehrstelle). Die meisten Lehrlinge bzw. BerufsschülerInnen gibt es in Niederösterreich (145), gefolgt von Tirol (85) und Wien (51).