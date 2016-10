Bei Präsidentenwahl auch über Republik abstimmen

Ohne einen solchen Volksentscheid hält Habsburg- Lothringen das Amt des Bundespräsidenten nicht für legitim, hieß es in einer Aussendung der monarchistischen schwarz- gelben Allianz am Freitag. Dennoch versuchte er 2010, für die Hofburg zu kandidieren, scheiterte aber an den nötigen 6000 Unterstützungserklärungen.

Selbst wenn er diese zusammengebracht hätte, hätte er damals allerdings nicht antreten dürfen, denn das Verbot für "Mitglieder regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben", bei Bundespräsidentenwahlen anzutreten, wurde erst 2011 gestrichen. Habsburg- Lothringen nützte dies bei der heurigen Wahl allerdings nicht.