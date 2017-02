Behörde soll sich "nicht in Religion einmischen"

Nein, seine Postings gegen Außenminister Sebastian Kurz und weitere - teils durchaus fragwürdige - Wortmeldungen auf Facebook habe er nicht als Drohung angesehen, so die polizeiliche Aussage jenes 16 Jahre alten Tschetschenen, für den Donnerstagfrüh in Wien die Handschellen klickten. Vielmehr will er damit lediglich seine Meinung kundgetan haben. Und die sieht unter anderem wie folgt aus: Die Behörde habe sich "nicht in die Religion einzumischen".