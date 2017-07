"Behaupten nicht, dass Firtasch bestochen hat"

In der Stellungnahme argumentiert der Staatsanwalt im nördlichen Gerichtsbezirk für den US- Staat Illinois, dass eine Anklage von Firtasch zulässig sei. Wie berichtet, lebt der ukrainischen Milliardär derzeit in Wien im Exil, die USA fordern seine Auslieferung. Der Vorwurf: Bestechung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Foto: APA/EPA/INNA SIKOLOVSKAYA

Firtasch- Anwalt: "Er war noch nie in den USA"

"Laut Staatsanwalt hätte mein Mandant kein Recht auf Abweisung der gegen ihn gerichteten Anklage, weil er derzeit nicht in den USA ist, um dort seine Anliegen kundzutun", sagt Dietrich, der einer von mehreren Anwälten Firtschs ist, gegenüber krone.at. Obwohl Firtasch laut Dietrich noch nie in den USA gewesen wäre, orte der Staatanwalt "amerikanische Interessen" in diesem Fall. Welche Interessen konkret? "Es hätten Finanztransaktionen über US- Konten stattgefunden, das reicht dem Staatsanwalt als Begründung aus", so Dietrich. Gleichzeitig hätten mehrere US- Medien zuletzt berichtet, wonach Firtasch Kontakt zum früheren Wahlkampfmanager von US- Präsident Donald Trump gehabt hätte. "Es wird scheinbar Druck auf die US- Justiz gemacht, dass der Fall politisch relevant wäre", so Dietrich.

Falsche Medienberichte: Kein zweite Anklage

Firtasch- Anwalt Otto Dietrich legt gegenüber krone.at weiters Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der veröffentlichten Stellungnahme seitens des US- Staatsanwalts lediglich um eine Gegenschrift zum Abweisungsantrag von Firtasch handle und nicht - wie fälschlicherweise von mehreren internationalen Medien behauptet - um eine neue Anklage handelt.

Foto: ANDI SCHIEL

Auch Spanien fordert Auslieferung von Firtasch

Nachdem das Landesgericht Wien 2015 erstinstanzlich eine Auslieferung Firtaschs an die USA für unzulässig erachtet, erklärte das Oberlandesgericht Wien im Februar 2017 jedoch, dass eine Auslieferung zulässig sei. Das letzte Wort liegt beim österreichischen Justizminister, der jedoch aufgrund eines zusätzlich eingelangten europäischen Haftbefehls aus Spanien eine formale Gerichtsentscheidung in Österreich zum spanischen Begehren abwarten muss. Auch der Staatsanwalt von Illinois ersucht das Gericht in Chicago, eine für 25. August im Zusammenhang mit Antrag von Firtaschs US- Anwalt geplante Anhörung über die Zulässigkeit der Anklage zu vertagen.

Oligarch Dimitri Firtasch ist stets von zahlreichen Leibwächtern umgeben. Foto: Andi Schiel

Der Österreich- affine Geschäftsmann war im Frühjahr 2014 in Wien im Zusammenhang mit der bereits 2013 erhobenen US- amerikanischen Anklage verhaftet worden und spazierte dann gegen eine Rekordkaution von 125 Millionen Euro in Freiheit. Die US- Behörden werfen ihm Geldwäsche im Zusammenhang mit einem in Indien geplanten Titangeschäft vor.