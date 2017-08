Bedienungsfehler legte Seilbahn in Salzburg lahm

Es war die pure Aufregung: Am Dienstagnachmittag stand auf einmal die Nostalgie- Seilbahn auf das Zwölferhorn in St. Gilgen still. Not- Stopp, nichts ging mehr. 144 Menschen saßen in den Gondeln fest, 300 insgesamt am Berg. Die Rettungskette lief vorbildlich an, sämtliche Einsatzkräfte, inklusive Helikopter, waren sofort vor Ort. Rasch kam die Entwarnung: Die Gondeln konnten mechanisch in die Tal- und Bergstation gefahren werden, alle Passagiere aussteigen und per Taxi und Bus ins Tal gebracht und dort versorgt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Foto: Privat

"Wo Leute arbeiten, passieren nun mal Fehler"

Seitdem war die Anlage außer Betrieb, der erste Ausfall in 60 Jahren. Zwei Experten von TÜV und Seilbahnfirma machten sich auf Ursachenforschung. Am Freitag das Ergebnis: "Technisch alles in Ordnung, es war ein simpler Bedienungsfehler. Menschliches Versagen, wenn man so will", sagte Geschäftsführer Johannes Gotthalmseder zur "Krone". "Wo Leute arbeiten, passieren nun einmal Fehler …"

Foto: Privat

Während in der Talstation die Gondeln automatisch zum Zugseil geführt werden, passiert dies in der Bergstation händisch. Dabei dürfte das Missgeschick passiert sein. Gotthalmseder: "Es gab eine Fehlkupplung, dabei hat sich eine der Gondelklemmen im Seil verkeilt."

Seit Freitag, 11 Uhr, ist die Bahn also wieder in Betrieb. Mindestens bis Oktober, dann wird die Frage der Konzession und einer Modernisierung erneut akut.

Max Grill, Kronen Zeitung