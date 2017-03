Beamter durchschießt Betrunkenem beide Fersenbeine

Der 24- Jährige hatte zunächst mit einer Bekannten in seiner Wohnung gezecht, dabei soll auch eine große Menge an zum Teil hochprozentigem Alkohol geflossen sein. Die beiden Betrunkenen gerieten schließlich in einen heftigen Streit, woraufhin der junge Mann gegen 2.15 Uhr die Räumlichkeiten verließ und ins Auto stieg.

Spur der Verwüstung

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung blieb das nicht ohne Folgen - der 24- Jährige zog wahrlich eine Spur der Verwüstung durch den Ort, beschädigte etwa drei geparkte Autos, die Terrassenverkleidung eines Wohnhauses und einen Gartenzaun. Danach kehrte er mit dem schwer mitgenommenen Fahrzeug nach Hause zurück, parkte in der Tiefgarage und wankte in die Wohnung. Dort allerdings hielt es ihn nicht lange - er verließ wenig später die Räumlichkeiten wieder. Sein Ärger war da aber noch bei Weitem nicht verflogen. Auf dem Weg zurück in die Garage ließ er seine Wut an der Liftanlage und an mehreren abgestellten Fahrrädern aus.

Polizei versuchte Mann an Weiterfahrt zu hindern

Kurz darauf war bereits die Polizei an Ort und Stelle - und das keine Sekunde zu früh: Denn der 24- Jährige wollte bereits wieder mit dem schwer ramponierten Wagen aus der Tiefgarage fahren. Mehrmalige Aufforderungen der Beamten, den Motor abzustellen, verhallten ungehört. Ein Beamter ging daraufhin auf die Fahrertür zu und öffnete sie, um den Alkoholisierten an der Weiterfahrt zu hindern. Zeitgleich versuchte eine Polizisten von der Beifahrerseite aus, den Zündschlüssel abzuziehen, hatte jedoch keinen Erfolg, da der 24- Jährige plötzlich aufs Gas stieg.

Bevor er vom Wagen gegen eine Betonsäule gedrückt wurde, gab der Polizist Schüsse auf die Füße des Betrunkenen ab - beide Fersenbeine wurden dabei durchschossen.

Festnahme hinter Wohnhaus

Doch weder die Schussverletzungen noch ein eingesetzter Pfefferspray zeigten die erhoffte Wirkung: Der 24- Jährige setzte seine Fahrt einfach fort, prallte auf der Flucht auch noch gegen einen Baum und das abgestellte Polizeiauto. Hinter einem Wohnhaus stellte der Betrunkene den Pkw schließlich ab, wo ihn die Beamten festnehmen konnten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die Ermittlungen laufen, den 24- Jährigen erwarten eine ganze Reihe von Anzeigen.