BAWAG lädt Kunden zum Konto- Überziehen ein

"Sie brauchen nicht bis Weihnachten warten, um sich selber oder ihren Liebsten eine Freude zu bereiten. Denn mit der Einkaufsreserve auf Ihrem Konto können Sie bereits jetzt die besten Schnäppchen für Weihnachten besorgen oder sich selbst etwas Besonderes gönnen. Ein gutes Gefühl, oder?", heißt es in dem eigenwilligen Schreiben der BAWAG. Also eine Einladung zum Schuldenmachen. Diese allerdings kommt die Kunden extrem teuer, denn die Überziehungszinsen sind bei allen Banken gewaltig.

Schuldnerberater warnen vor diesem "Angebot". Immer mehr Menschen würden auf diese Art große Schulden anhäufen und den Überblick verlieren.

Die BAWAG will, so scheint's, unbedingt den Preis für das kundenunfreundlichste Unternehmen einheimsen. So ganz nach dem Motto: Werde ich die kleinen Klienten nicht los, ziehe ich ihnen zumindest das letzte Geld aus der Tasche.