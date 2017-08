Bauer (43) in der Steiermark von Traktor erdrückt

Der Bauer wollte an einem abschüssigen Steilhang im Gemeindegebiet Fehring mit einer am Traktor befestigten Funkseilwinde einen Kunststoffballen bergen. Dazu stellte er die Zugmaschine an einer unbefestigten Geländekante ab.

Er befestigte das Seil der Winde an dem Ballen und begann mit der Bergung. Obwohl der Traktor mit der Feststellbremse gesichert war, rutschte die Maschine rückwärts über die Kante ab und klemmte den 43- Jährigen an dem Baum ein.