Bauchstraffung verpfuscht: Patientin leidet Qualen

Schwere Vorwürfe gegen einen Wiener Hautarzt erhebt jetzt eine 36- jährige Bundesbeamtin. Sabine E. (Name geändert) unterzog sich in der Ordination des Mediziners einer Bauchstraffung samt Fettabsaugung. Der Eingriff ging gründlich schief und hätte - wie die Niederösterreicherin jetzt weiß - überhaupt in einem Krankenhaus durchgeführt werden müssen.