Banküberfall: Räuberin kam als Mann verkleidet

Es war am Mittwoch gegen 12 Uhr, als eine schlanke Person, etwa 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, Brille, Baseballkappe, mit einem aufgeklebten Schnurrbart die Bankfiliale in der Mariatroster Straße betrat. Mit ausländischem Akzent, der laut Zeugen aber vorgetäuscht sein könnte, verlangte die Unbekannte 70.000 Euro vom Angestellten; er solle das Geld in ein Sackerl geben.

Foto: Polizei

"Von welchem Konto soll ich abheben?"

Der nahm das erst nicht ernst, fragte noch: "Von welchem Konto soll ich das denn abheben?" Doch als die Person eine Waffe auf den Tresen legte und sagte: "Sonst muss ich schießen", händigte er ihr einen laut Polizei niedrigen Betrag aus.

Foto: Polizei

Die Täterin flüchtete zu Fuß vermutlich stadtauswärts, die Fahndung verlief vorerst erfolglos. Sehr wichtig wäre auch eine Zeugin, die während des Überfalls in die Bank gekommen war und sich hinter der Täterin angestellt hatte. Hinweise bitte an diese Nummer: 059133/60- 3333

Monika Krisper und Christa Blümel, Kronen Zeitung