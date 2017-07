Banküberfall mitten in der Wiener City

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in der Wiener City ein Geldinstitut überfallen. Der Täter war offenbar bewaffnet und maskiert, als er gegen 15.30 Uhr die Filiale der Hypo NÖ in der Wipplingerstraße betrat und konnte nach der Tat flüchten. Die Fahndung läuft.