Bankomat in Wien "schluckt" 4300 Euro

"Ich hatte nach der Rückzahlung einer Kaution 4300 Euro in bar zu Hause. Da mir angesichts dieses Betrages aber etwas mulmig wurde, wollte ich die Scheine rasch auf die Bank bringen", so der "Krone"- Leser. Gesagt, getan, spazierte er am Wochenende zur Erste- Filiale in der Sieveringer Straße und wollte die Scheine im Foyer in den dort aufgestellten Spezial- Bankomaten einzahlen.

"Mein Geld war weg"

Dieses Gerät spuckt nämlich nicht nur Bares aus, sondern man kann dort auch Überweisungen durchführen - oder eben Noten zur Einzahlung annehmen. Doch genau dabei kam es zur Panne. "Das Gerät hat die Noten eingezogen, dann kam die Fehlermeldung. Mein Geld war weg, und es gab dafür keinen Beleg, mir wurde ganz anders", so der betroffene Angestellte. Auf der Notfall- Hotline wurde der Kunde vertröstet, das Gerät sei derzeit nicht erreichbar. Erst Tage später war der Betrag laut seiner Angabe auf dem Konto.

Unternehmenssprecher Christian Hromatka auf "Krone"- Anfrage: "Die Filiale war am 14. August offline. Die Einzahlung wurde aber am nächsten Tag mit Valuta 14.8. regulär gebucht."