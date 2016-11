Bandenkrieg zwischen Jugendlichen endet blutig

Mit einer Messerattacke hatte zu Halloween ein Streit zwischen zwei Jugendbanden unter einer Brücke in Vöcklabruck geendet. Ein syrischer Asylwerber (20) stach einen 18- jährigen Oberösterreicher nieder und verletzte ihn so schwer, dass das Opfer sofort operiert werden musste. Die Ermittlungen dauerten zwei Tage lang, nun ist der Verdächtige in U- Haft.