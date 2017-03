Banden handelten mit Drogen in Millionenwert

Auf einem Rastplatz im Bezirk Leoben gerieten ein 36- jähriger Türke sowie ein Lenker eines Sattelzuges (45) bei der Abwicklung eines Drogengeschäftes ins Visier der Ermittler. Insgesamt drei Kilogramm Heroin und 15 Kilogramm Morphin wurden von den Beamten beschlagnahmt.

Täter bunkerten Drogen in Feuerlöschern

Und die Verdächtigen hatten für das Suchtgift ein nicht alltägliches Versteck gewählt - so bunkerten sie die Drogen in Feuerlöschern, die nach Österreich und Deutschland gebracht werden sollten. Der Straßenverkaufswert beläuft sich laut Angaben der Polizei auf etwa sechs Millionen Euro. Die zwei türkischen Staatsbürger wurden in die Justizanstalt Wien- Josefstadt eingeliefert.

Die in einem Lkw sichergestellten Feuerlöscher samt entnommenem Inhalt Foto: LPD NÖ

In Feuerlöschern hatten die Verdächtigen das Suchtgift versteckt. Foto: LPD NÖ

Familienbande dealte im großen Stil

Auch einem aus 14 Personen bestehenden türkischen Familienclan konnte der jährliche Verkauf von mindestens 18 Kilogramm Heroin bzw. Kokain seit etwa zehn Jahren nachgewiesen werden. Der Schwarzmarktwert wurde - hochgerechnet auf 180 Kilogramm - mit etwa neun Millionen Euro beziffert.

Unter anderem wurden Waffen, Bargeld und mehrere Elektronikartikel sichergestellt. Foto: LPD NÖ

Zwölf Beschuldigte sind in Haft und insgesamt 80 mutmaßliche Abnehmer konnten einvernommen werden. Gegen zwei weitere Mitglieder bestehen europäische Haftbefehle. Laut Polizei erfolgten auch mehrere Anzeigen wegen Geldwäsche und Verdachts der Freiheitsentziehung und Körperverletzung. So soll etwa ein 23- jähriger türkischer Beschuldigter seine gleichaltrige österreichische Lebensgefährtin misshandelt haben.