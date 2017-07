Badegast (16) rettet 15- Jährigen vor dem Ertrinken

Der Bademeister hatte gegen 13 Uhr eine um Hilfe rufende Schwimmerin bemerkt. Der 59- Jährige sprang sofort in das Becken und schwamm zu der Frau. Plötzlich tauchte vor ihm ein erschöpft wirkender, um Atem ringender Jugendlicher aus dem Wasser auf. Der Bademeister brachte den 14- Jährigen - einen Mazedonier - unverzüglich zum Beckenrand.

Zur gleichen Zeit schwamm der 16- jährige Grazer gemeinsam mit seinem Vater in der Nähe. Beide hatten ebenfalls die Hilferufe wahrgenommen und bemerkten einen weiteren Burschen, der in rund zwei Metern Tiefe am Beckengrund lag. Der 16- Jährige tauchte augenblicklich ab und holte den Versunkenen an die Wasseroberfläche.

Foto: dpa/Daniel Karmann (Symbolbild)

Notarzt versorgt Unfallopfer

Anschließend transportierten er, sein Vater und ein weiterer Badegast den Bewusstlosen an den Beckenrand. Der Bademeister übernahm den 15- Jährigen - ebenfalls aus Mazedonien - und begann mit den Erste- Hilfe- Maßnahmen.

Der in der Zwischenzeit alarmierte Notarzt versorgte den Mazedonier, das Rote Kreuz lieferte ihn ins LKH Graz ein. Der zuerst gerettete 14- Jährige - er ist mit dem 15- Jährigen befreundet - hatte diesem helfen wollen, dabei war ihm aber die Kraft ausgegangen. Zudem sei er kein guter Schwimmer, gab er an.