Baby zu Tode geschüttelt: Mutter enthaftet

Wesentlicher Punkt ist laut Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, wann dem Säugling die Verletzungen zugefügt wurden, an denen er starb. Ein am Freitagabend eingelangtes Ergänzungsgutachten habe dies nicht eindeutig feststellen können. Die Mutter war laut Staatsanwaltschaft in den Stunden, bevor das Baby ins Krankenhaus gebracht wurde, nicht zu Hause, der Vater sei alleine beim Kind gewesen. Der Mann bleibt in U- Haft, das Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens ist noch ausständig.

Der Bub war in der Nacht auf den 12. Februar in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht und vom Universitätsklinikum St. Pölten ins SMZ Ost nach Wien überstellt worden, wo er starb. Die Ärzte schlugen wegen mutmaßlicher Misshandlung Alarm. Ein gerichtsmedizinischer Sachverständiger hatte laut Staatsanwaltschaft bei dem Baby ein Schädel- Hirn- Trauma als Todesursache festgestellt.