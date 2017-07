Baby von Biene in den Mund gestochen - Notarzt!

Riesenschreck für eine Familie in Attnang- Puchheim in Oberösterreich: Eine Biene stach der acht Monate alten Tochter in den Mund. Eine Schwellung ist in so einem Fall potenziell lebensgefährlich. Der Rotkreuz- Notarzt konnte das Baby stabilisieren, es wird im Spital Vöcklabruck behandelt.