Baby bei Sturz gestorben: Ermittlungen gegen Vater

Der Vorfall geschah am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr, wie ein Polizeisprecher gegenüber krone.at erklärte. Der Vater - ein Bulgare, der in dem betreffenden Haus zur Untermiete wohnt - sei mit seinem drei Wochen alten Baby auf dem Arm und seinem zweiten Kind an der Hand die Treppe nach unten gegangen. Dabei sei es zum schrecklichen Drama gekommen: "Der Säugling rutschte dem Vater plötzlich aus dem Arm und stürzte auf die Fliesenstiegen", schilderte der Sprecher.

Rettung erst nach 40 Minuten verständigt?

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg teilte am Donnerstagnachmittag mit, Ermittlungen gegen den Vater aufgenommen zu haben. Am Abend berichtete der ORF, der Mann habe das Kind nach dem fatalen Sturz zurück in die Wohnung gebracht, aber erst 40 Minuten später die Rettung verständigt. Die Einsatzkräfte versorgten den Säugling zwar umgehend, er erlag jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Friedrich Köhl.

Die angeordnete Obduktion habe vorläufig ergeben, dass "ein Sturz über die Stiege nicht auszuschließen ist", so Köhl. Weitere Aufschlüsse sollen das schriftliche Obduktionsgutachten und der Abschlussbericht der Polizei liefern.

Gemeinde unter Schock

Ein Kriseninterventionsteam war nach dem Vorfall vor Ort und kümmerte sich um die Familie. Der geschockte 26- jährige Vater konnte bis Donnerstag noch nicht näher zum Geschehen befragt werden. "Ein sehr tragischer Vorfall", kommentierte Bürgermeisterin Claudia Weber gegenüber der "Krone". Die Gemeinde steht unter Schock.