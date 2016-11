Autounfälle in Kärnten: Sieben Verletzte

Der 21- Jährige aus Kraubath an der Mur (Bezirk Leoben) war kurz vor 20 Uhr auf der A2 in Richtung Wien gefahren, als er dem 73- jährigen Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg auffuhr. Der Wagen des Pensionisten wurde auf eine Böschung geschleudert, wobei der Lenker eingeklemmt wurde.

Die Einsatzkräfte musste ihn mit einer Bergeschere aus dem Wrack befreien. Neben den beiden Fahrern wurden auch die beiden Beifahrerinnen der Männer zum Teil schwer verletzt, so die Polizei. Die Rettung fuhr die Insassen in das Klinikum Klagenfurt und in das LKH Wolfsberg.

Frontalkollision

Sieben Stunden später krachte es in der Nähe von St. Niklas in Villach: Der 25- jährige Arbeiter aus Rosegg geriet auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit seinem Wagen frontal gegen jenen der entgegenkommenden 44- Jährigen aus Arriach.

Der Lenker wurde mit dem Bein im Wrack eingeklemmt und auch er musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde wie die 44- Jährige und ihr 48- jähriger Ehemann in das LKH Villach gebracht.