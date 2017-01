Autofahrer wollte Bub mit Süßem in Wagen locken

Abgespielt hat sich der Vorfall gegen 16.15 Uhr bei Hunnenbrunn. Ein Autofahrer hielt neben dem Siebenjährigen und versuchte ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Im Zuge dessen bot der Unbekannte dem Kind Süßigkeiten an, im Gegenzug sollte das Kind allerdings in den Wagen des Mannes steigen.

Der Bub ging jedoch nicht auf das gefährliche Angebot des Fremden ein, sondern lief schnurstracks nach Hause. Dort erzählte er seiner Mutter von den Geschehnissen. Die Frau erstattete daraufhin sofort Anzeige bei der Polizei. Weitere Hinweise gibt es derzeit nicht.

Kronen Zeitung/krone.at