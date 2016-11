Auto zerschellt an Tunnelwand: Lenker (47) tot

Ein 47 Jahre alter Obersteirer ist am Montag in der Früh mit seinem Pkw in Niklasdorf (Bezirk Leoben) gegen eine Tunnelwand auf der Semmeringstraße geprallt und getötet worden. Das Fahrzeug dürfte sich mehrmals überschlagen haben. Der Mann, der offenbar nicht angegurtet war, starb noch an der Unfallstelle.