Auto verriegelte sich - Mädchen eingeschlossen

Retter in der Not waren die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf , die rasch an Ort und Stelle waren. Mithilfe eines Spezialwerkzeuges schlugen sie eine kleine Dreieckscheibe des Fahrzeugs ein und konnten so ins Wageninnere vordringen.

Nachdem sie die Rückbank umgelegt hatten, gelangten die Männer auch endlich an die Tasche mit dem Wagenschlüssel und konnten das Fahrzeug so entriegelt. Das kleine Mädchen überstand den Vorfall unverletzt. Als Geschenk und Trostspender erhielt die Kleine ein Stofftier, "Feuerwehrbär Konrad".