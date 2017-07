Auto rast in Radfahrergruppe - 3 Schwerverletzte!

Folgenschwer hat der Sekundenschlaf einer 75- jährigen Autofahrerin am Donnerstag im Tiroler Söll geendet. Die Frau geriet am Vormittag auf der Loferer Straße mit dem Pkw über den Straßenrand hinaus und fuhr direkt in eine Gruppe Radfahrer - ein Ehepaar und dessen 14 Jahre alter Sohn aus Deutschland. Alle drei erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.