Auto rammt Baum: Schwester (16) von Lenker tot

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen gekommen. Eine 16- Jährige starb nach Angaben der Landespolizeidirektion im Auto ihres Bruders, das in Gerasdorf in der Gemeinde St. Egyden am Steinfeld gegen einen Baum geprallt war. Der verletzte Lenker (19) wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.