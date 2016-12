Auto bei Unfall von Brückengeländer durchbohrt

Mit unglaublicher Wucht ist am Dienstagabend im Wiener Bezirk Floridsdorf ein Lenker mit seinem Auto gegen eine Fußgängerbrücke geprallt. Dabei durchbohrte ein massiver Holzbalken die Windschutzscheibe - und schoss nur wenige Millimeter an dem 21- jährigen Fahrer vorbei in den Innenraum des Wagens. Der schwer verletzte Lenker stieg im Schock aus dem aufgespießten Auto aus und lief davon.