Autistische Tochter lebt 3 Tage neben toter Mutter

Drei Tage lang hat eine 51- jährige Frau, die an Autismus leidet, neben ihrer toten Mutter in deren Wohnung in Oberwart gelebt. Die 71- Jährige dürfte zu Hause gestürzt und im Zuge dessen einen Herz- Kreislauf- Stillstand erlitten haben. Erst durch den Anruf einer Freundin bei der autistischen Tochter kam der tragische Todesfall an Licht.