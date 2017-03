Auftrittsverbot für Türken- Politiker nahezu fix

Eine europäische Lösung hält der Innenminister "nicht für durchsetzbar in dieser Situation". Daher brauche es eine von der gesamten Bundesregierung getragene Lösung. Denn es sei den Österreichern nicht zumutbar, dass ausländische Wahlkämpfe hier ausgetragen werden, so Sobotka. Durch einen eingefügten Passus in das Versammlungsgesetz solle es künftig möglich sein, Veranstaltungen zu untersagen, wenn dies dem Schutz der Menschenrechte diene und "wenn die öffentliche Ordnung und innere Sicherheit gefährdet sind". Die in diesem Fall ergriffenen Maßnahmen könnten laut dem Innenminister auch Einreise- oder Auftrittsverbote umfassen.

Auf die Frage, ob er auch dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Einreise verbieten würde, meinte Sobotka: "Wenn er als politischer Staatsgast kommt, ist er willkommen", bei einem politische Auftritt gebe es aber mehrere Mittel, dies zu untersagen. Er denke aber, es werde reichen, entsprechende Veranstaltungen zu untersagen. Ob im Extremfall auch ein Einreiseverbot verhängt werde, müssten die Sicherheitskräfte entscheiden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: AFP

Versammlungsrecht soll rasch geändert werden

Konkret will Sobotka folgenden Passus in das Versammlungsgesetz einfügen: "Mit Zustimmung der Bundesregierung kann in der Zukunft der Innenminister mit Einvernehmen des Außenministers und die gesamte Bundesregierung einem ausländischen Politiker die Teilnahme an einer Veranstaltung, die nicht der Wahl zu einem inländischen verfassungsmäßigen Vertretungskörper dient, untersagen, wenn dies dem Schutz der in der Europäischen Menschenrechtskonvention liegenden Menschen- und Grundrechte dient." Diesen Wortlaut werde er nun Experten zukommen lassen, damit relativ schnell das Versammlungsrecht geändert werden könne, sagte Sobotka.

Sobotka hofft, dass SPÖ der Novelle zustimmt

Von ÖVP- Seite ist man jetzt gespannt, wie Bundeskanzler Christian Kern auf Sobotkas Vorstoß reagieren wird. Der SPÖ- Chef hatte sich am Wochenende für ein EU- weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen.

Kanzler Christian Kern Foto: APA/Herbert Neubauer

Er freue sich, dass der Kanzler seine Meinung mittlerweile offensichtlich geändert habe, so Sobotka. Er erwarte sich daher, dass auf Worte Taten folgen und Kern und die SPÖ dem von Experten ausgearbeiteten Entwurf zur Novellierung des Versammlungsgesetzes zustimmen. "Wir sind für jede europäische Lösung zu haben", erklärte der Innenminister. Allerdings habe sich die europäische Lösung, die Kern forderte, für ihn bereits mit der Absage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich gegen ein Auftrittsverbot ausspricht, erledigt.

Mehrere Veranstaltungen in Deutschland abgesagt

Die Regierung in Ankara will Minister nach Deutschland schicken, um für die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung zu werben. Mehrere solche Veranstaltungen wurden von den jeweiligen Gemeinden in Deutschland aber abgesagt, was in der Türkei für erheblichen Unmut sorgt.